В США обсуждают с третьими странами обмен задержанных в России американцев

Власти США обсуждают с третьими странами возможность обмена находящихся в России американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом указано в заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон, передает телеканал CBS.

Отмечается, что продолжаются переговоры с третьими странами по этому вопросу.

«Для президента [США Джо] Байдена нет более приоритетной задачи, чем возвращение домой американцев», — заявила Уотсон.

Чиновник также напомнила, что Государственный департамент США обратился к России с рядом предложений по Уилану и Гершковичу, одно из которых российская сторона якобы отвергла.