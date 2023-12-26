МИД КНР: Китай не свернет свое участие в "Арктик СПГ-2", несмотря на санкции США

Несмотря на введенные США санкции в отношении проекта "Арктик СПГ-2" Россия и Китай продолжат сотрудничество в этой сфере. Об этом со ссылкой на представителя МИД КНР Мао Нин сообщает РИА Новости. "Китай всегда выступал против односторонних санкций, Китай и Россия продолжат осуществлять нормальное торговое и экономическое сотрудничество, исходя из духа взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды", — сказала Мао Нин, отвечая на вопрос об участии китайских компаний в "Арктик СПГ-2". Проект "Арктик СПГ-2" на 60% принадлежит российскому "Новатеку", на 20% — китайским компаниям CNPC и CNOOC, на 10% французской корпорации TotalEnergies и на 10% японскому консорциуму Japan Arctic LNG. 25 декабря сообщалось, что иностранные партнеры из-за санкций США заморозили участие в проекте "Арктик СПГ-2". 22 декабря стало известно о планах Китая попросить США снять санкции против СПГ из России.