В США рассказали о последствиях раскрытия агентурной сети ЦРУ в Китае

Раскрытие агентурной сети Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в Китае привело к значительно снизившемуся пониманию того, как устроены внутриполитические процессы в КНР. Последствия раскрывает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, в период с 2010 по 2012 год китайские власти раскрыли около 20 агентов ЦРУ. По словам источников, американское правительство до сих пор не имеет представления о действиях председателя КНР Си Цзиньпина по ключевым вопросам безопасности, а также Тайваня. «Мы вообще не имеем никакого реального представления о планах и намерениях руководства Китая», — рассказал бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки, пожелавший остаться анонимным.

Уточняется, что укрепление шпионской сети в Китае «является одной из целей титанических, но по большей части секретных изменений в ЦРУ». В публикации говорится, что китайский вопрос стоит «на вершине списка дел» управления, даже выше, чем палестино-израильский или российско-украинский конфликты, поскольку сейчас у США есть возможность следить за военным развертыванием Китая только с помощью спутников-шпионов и перехватывающих устройств.