США обсуждают с третьими странами способы обмена Гершковича и Уилана

Соединенные Штаты ведут переговоры с третьими странами, чтобы найти способ возвращения в США находящихся в РФ американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон.

"Мы также продолжаем переговоры с третьими странами, пытаясь найти способ добиться их [Уилана и Гершковича] освобождения", - приводит телеканал CBS выдержки из заявления, попавшего в его распоряжение.

В нем также указано, что "для президента [Джо] Байдена нет более приоритетной задачи, чем возвращение домой американцев", якобы несправедливо удерживаемых за рубежом.

В заявлении Уотсон повторила, что Госдепартамент сделал России "значительные предложения" по Уилану и Гершковичу, одно из которых, как утверждает представитель СНБ, было отвергнуто РФ.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон готов продолжать обсуждать с Москвой вопросы, связанные с обменом задержанных в России граждан США.

14 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Россия не отказывается от обмена с США заключенными, но эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми и устраивать обе стороны. Путин добавил, что контакты с США на этот счет идут. При этом президент подчеркнул, что гуманитарные соображения должны лежать в основе этих решений.