Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что страны Запада планировали организовать в Сербии революцию. Об этом он написал в социальной сети X.

Филиппо обвинил Запад в организации нового Майдана в Сербии и подчеркнул, что в стране происходит «попытка оранжевой революции со стороны НАТО и его доверенного лица — ЕС». Он предположил, что члены Североатлантического альянса отреагировали на избрание президента Сербии.

«Организованы демонстрации, особенно в университетах и у мэрии Белграда. Попахивает Евромайданом», — подчеркнул политик.

По словам политика, НАТО в течение нескольких месяцев «угрожает Сербии» и пытается установить в стране «вассальный режим».