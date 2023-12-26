Кабмин продлил запрет на вывоз из России патронов и гильз до конца 2025 года

Правительство продлило сразу на два года запрет на вывоз из страны патронов и гильз.

Временная мера в отношении патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров будет действовать до 31 декабря 2025 года, сообщается в Telegram-канале правительства.