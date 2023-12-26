Заключенный в России Пол Уилан обратился к Байдену с требованием

Американец Пол Уилан, осужденный за шпионаж в России, обвинил президента США Джо Байдена в том, что тот не делает все возможное ради его возвращения домой. Его слова приводит телеканал CBS News.

Пол Уилан был задержан в России в 2018 году, ему предъявили обвинение в шпионаже. В 2020 году он был приговорен к 16 годам колонии. В ноябре 2023 года стало известно, что один из заключенных в колонии в Мордовии ударил американца по лицу после ссоры на бытовой почве. Пострадавшего доставили в медицинскую часть, где у него выявили ссадину в подглазничной области. В посольстве США в Москве выразили обеспокоенность произошедшим.