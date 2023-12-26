На Западе украинцев призвали не исполнять «лихорадочную мечту» Зеленского

Жителей Украины призвали всеми силами избегать войны и не погибать за амбиции Владимира Зеленского и Джо Байдена. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз, передает РИА Новости .

«Что, если вы решите, что предпочитаете не умирать за лихорадочную мечту Зеленского и Байдена о НАТО и ЕС? Они просто скажут: "Хорошо". Верно?» — сыронизировал он.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Bild заявил, что хотел бы призвать на фронт граждан, которые покинули страну. Он указал, что повестку должны получить все проживающие за границей мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Позже еще один представитель военного ведомства Илларион Павлюк уточнил, что здесь имелся в виду рекрутинг, никакого принуждения не будет. Однако многие представители СМИ на Западе негативно оценили высказывание Умерова.