Отстранившим Трампа от праймериз судьям начали поступать угрозы

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа начали угрожать в социальных сетях представителям верховного суда Колорадо, который на прошлой неделе запретил политику участвовать на территории штата в праймериз Республиканской партии, сообщает онлайн-издание Axios. ФБР уже начало расследование по этому делу.

Вердикт суда, который Трамп собирается обжаловать, спровоцировал в социальных сетях всплеск агрессии. Множество обращений поступило судьям, которые отказали Трампу в праймериз из-за его причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

До этого еще 16 американских штатов подали иски с требованием не допустить Трампа к участию в выборах главы государства, как это было сделано в штате Колорадо. Противники экс-лидера США ссылаются на 14-ю поправку к Конституции США, запрещающую участвовать в выборах при организации мятежей.