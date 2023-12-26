В США заявили о беспрецедентном росте угроз в адрес американских чиновников

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Американским правоохранительным органам приходится бороться с беспрецедентным ростом числа угроз в адрес государственных чиновников по всем направлениям. Об этом заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, сообщает The New York Post.

По ее словам, сильно выросло число угроз в адрес сотрудников правоохранительных органов, прокуроров, судей, сотрудников избирательных комиссий, но в Министерстве юстиций США видят и реагируют на это. «Только на этой неделе (...) у нас были дела, связанные с угрозами убить агентов ФБР, судью Верховного суда и трех кандидатов в президенты», — добавила Монако.

Замгенпрокурора отметила, что многие ситуации разрешаются без происшествий, но некоторые угрозы перерастают в расследования, уточнив, что на данный момент Федеральное бюро расследований (ФБР) возбудило более 100 дел на основе этих отчетов.

«Я думаю, что мы переживаем уникальный момент, когда нас больше всего беспокоят отдельные лица или небольшие группы, которые часто радикализируются в интернете и которые мотивированы и находятся под влиянием целого ряда идеологий», — заключила она.