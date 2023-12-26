"Ъ": кабмин планирует заставить маркетплейсы продавать российскую технику

Правительство планирует ввод обязательного минимума российской техники на онлайн-площадках. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке. Согласно материалу, конкретные наименования товаров пока не определены, но минимум на полках могут ввести для тех категорий продукции, которые "в достаточном объеме производятся в стране". Ожидается, что новая мера будет распространена на крупную бытовую технику, где российские производители наиболее широко представлены. Речь идет о холодильниках, морозильных камерах, плитах и стиральных машинах. О разработке законопроекта о "российской полке" депутатами из рядов "Единой России" сообщалось в начале мая. В октябре 2023 года его передали в правительство. Частью законопроекта является обязанность маркетплейсов отдавать первые 50 строк в поиске российским или белорусским товарам. До этого стало известно, что доля покупок россиянами китайской бытовой техники с января выросла на 48%.