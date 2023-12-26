США решили организовать преступную банду, чтобы украсть российские 300 млрд зарубежных активов.

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С таким заявлением выступили обозреватели Sohu.

«Подобный способ добычи денег, можно сказать, практически самый дорогостоящий и провальный», — говорится в публикации.

По данным портала, американский лидер Джо Байден, разжигая конфликт России и Украины, опирался на европейский капитал.

Теперь, по словам обозревателей, существуют опасения, что эти средства покинут США, что станет одним из самых роковых стратегических промахов Вашингтона.