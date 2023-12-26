Политолог Карасев заявил, что Киев готовит общественное мнение к концу конфликта

Украинский политолог Вадим Карасев заявил, что Киев и страны Запада постепенно готовят общественное мнение к завершению конфликта с Россией. Он сообщил об этом в интервью YouTube-каналу Politeka. По мнению Карасева, первым шагом является "риторическая подготовка". Он отметил необходимость разработки объяснений для остановки "войны до победного конца". Карасев также добавил, что Украина и Запад уже психологически приняли свое поражение. Сейчас украинские власти активно обдумывают политические, дипломатические и технические пути выхода из конфликта с Москвой. Эксперт отметил, что украинские власти сожалеют о своих ранее сделанных заявлениях о "войне до победного конца". При этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президент США Джо Байден не даст украинскому коллеге Владимиру Зеленскому завершить конфликт на Украине, поскольку опасается за свое политическое будущее.