Политолог Карасев заявил, что Киев готовит общественное мнение к концу конфликта

Украинский политолог Вадим Карасев заявил, что Киев и страны Запада постепенно готовят общественное мнение к завершению конфликта с Россией. Он сообщил об этом в интервью YouTube-каналу Politeka. По мнению Карасева, первым шагом является "риторическая подготовка". Он отметил необходимость разработки объяснений для остановки "войны до победного конца". Карасев также добавил, что Украина и Запад уже психологически приняли свое поражение. Сейчас украинские власти активно обдумывают политические, дипломатические и технические пути выхода из конфликта с Москвой. Эксперт отметил, что украинские власти сожалеют о своих ранее сделанных заявлениях о "войне до победного конца". При этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президент США Джо Байден не даст украинскому коллеге Владимиру Зеленскому завершить конфликт на Украине, поскольку опасается за свое политическое будущее.

Политолог Карасев заявил, что Киев готовит общественное мнение к концу конфликта
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