Axios: израильский министр Дермер обсудит в США следующую фазу операции в Газе

Израильский министр стратегического планирования Рон Дермер 26 декабря обсудит в Вашингтоне с представителями Белого дома снижение интенсивности военной операции в секторе Газе. Об этом со ссылкой на израильских и американских чиновников сообщает портал Axios. По имеющейся информации, Дермер проведет встречи с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и государственным секретарем Энтони Блинкеном. На этих встречах будут обсуждаться планы по переходу к меньшей по интенсивности операции в Газе. Как заявил порталу неназванный американский чиновник, в Вашингтоне рассмотрят пути и сроки завершения нынешней фазы военной операции и начало новой к концу января следующего года. Дермер также будет обсуждать планы относительно сектора Газы на период после завершения операции и предоставление военной помощи Израилю. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "дерадикализацию" всего палестинского общества условием мира в секторе Газа.