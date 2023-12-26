Американский офицер раскрыл детали "сделки" по Украине
Американские власти в итоге предоставят финансовую помощь Киеву, но деньги не помогут Украине одолеть Россию, сообщил телеканалу GB News подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
По его словам, на каком-то этапе Вашингтон придет к некой сделке. Но преобразовать это в победу над Россией не получится. Как считает эксперт, итоговая договоренность между американским Конгрессом и администрацией США будет предусматривать гораздо меньшую сумму, чем та, которой добивался президент Джо Байден.
Дэвис не исключил, что американские власти не оставили без внимания низкие результаты, которые принесли предыдущие пакеты американской помощи Киеву. В Вашингтоне поняли, что победа Украины невозможна. Тем временем, российская сторона продолжает укрепляться и расти, становиться мощнее, экономя силы. Дэвис считает, что это четко показывает, что пути к военной победе у Украины нет.
Ранее лидер демократов в Сенате Чак Шумер указал, что законодателям не удалось согласовать сделку для выделения помощи Украине, поскольку вопрос оказался сложным и работа над ним будет продолжена после каникул в январе. Сенат должен возобновить работу 8 января. Контролируемая республиканцами палата представителей ушла на рождественско-новогодние каникулы еще неделю назад. В обмен на ассигнование дополнительных средств в пользу Киева республиканцы добиваются от Белого дома усиления охраны южной границы США и пресечения потока нелегальной миграции.