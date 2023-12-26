Американский офицер раскрыл детали "сделки" по Украине

Американские власти в итоге предоставят финансовую помощь Киеву, но деньги не помогут Украине одолеть Россию, сообщил телеканалу GB News подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, на каком-то этапе Вашингтон придет к некой сделке. Но преобразовать это в победу над Россией не получится. Как считает эксперт, итоговая договоренность между американским Конгрессом и администрацией США будет предусматривать гораздо меньшую сумму, чем та, которой добивался президент Джо Байден.

Дэвис не исключил, что американские власти не оставили без внимания низкие результаты, которые принесли предыдущие пакеты американской помощи Киеву. В Вашингтоне поняли, что победа Украины невозможна. Тем временем, российская сторона продолжает укрепляться и расти, становиться мощнее, экономя силы. Дэвис считает, что это четко показывает, что пути к военной победе у Украины нет.