Нетаньяху назвал дерадикализацию палестинского общества одним из условий мира в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС должно быть уничтожено, сектор Газа необходимо «демилитаризовать», а палестинское общество нужно «дерадикализовать», чтобы достичь мира, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в своей статье для издания Wall Street Journal.

Израильский лидер заявил, что ХАМАС должно быть уничтожено, а сектор Газа необходимо «демилитаризовать». По его словам, для «демилитаризации» Газы нужно организовать временную «зону безопасности» и начать досмотры на границе с Египтом, передает RT.

Также Нетаньяху считает, что имамы в школах должны учить детей ценить жить, а не «проповедовать убийство евреев». Кроме того, палестинское гражданское общество нужно трансформировано, чтобы люди поддерживали борьбу с терроризмом, а не его финансирование.