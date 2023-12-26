ВОЗ: В Газе голодающие жители разграбили конвой с продуктами и водой по пути в больницы

Гуманитарный конвой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с водой и продовольствием для двух больниц на севере Газы был разграблен по дороге голодающими местными жителями, сообщили в организации.

Региональный директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед Аль-Мандхари отметил, что в Газе катастрофический уровень голода и отчаяния. По его словам, люди, отчаянно нуждавшиеся в еде, отобрали продукты питания и воду, доставленные ВОЗ в больницы на севере Газы, передает РИА «Новости».

По словам Аль-Мандхари, все 2,2 млн жителей сектора Газа столкнулись с риском отсутствия продовольственной безопасности.

В декабре директор БАПОР в секторе Газа Томас Уайт заявил, что автомобили ООН забиты камнями в Газе и некоторые автоколонны с гуманитарной помощью разграблены, гражданский порядок в анклаве рушится.