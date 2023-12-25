В Индии рассказали про перспективы сотрудничества с Россией

«Обменялись мнениями о том, как в этих рамках будут развиваться индийско-российские связи. Также обсуждались взаимосвязанность, многосторонность, конкуренция крупных держав и региональные конфликты. Геополитика и стратегическое сближение всегда будут поддерживать отношения Индии и России на позитивной траектории», — заявил он.