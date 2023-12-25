В Индии рассказали про перспективы сотрудничества с Россией
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар рассказал о перспективах сотрудничества его страны с Россией. Об этом министр написал в социальной сети X по итогам встречи с группой политологов в Москве.
По словам Джайшанкара, геополитическая обстановка и стратегическое сближение будут и дальше способствовать улучшению отношений России и Индии. Он также добавил, что во время переговоров в Москве были подняты вопросы многополярности.
«Обменялись мнениями о том, как в этих рамках будут развиваться индийско-российские связи. Также обсуждались взаимосвязанность, многосторонность, конкуренция крупных держав и региональные конфликты. Геополитика и стратегическое сближение всегда будут поддерживать отношения Индии и России на позитивной траектории», — заявил он.
Ранее экспортеры нефти в Индию отказались от оплаты поставок в рупиях.