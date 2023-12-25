Во Франции на ворота мечети повесили голову и тушу кабана

Во французской коммуне Винье-сюр-Сен под Парижем неизвестные повесили голову и тушу кабана на воротах местной мечети.

Во Франции на ворота мечети повесили голову и тушу кабана
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Ассоциация мусульман Винье-сюр-Сен направила жалобу в правоохранительные органы после этого случая.

«Утром 24 декабря охранник мечети на улице Галилея обнаружил мрачную находку во время обхода. Голова и часть туши кабана были подвешены на коле ворот в задней части религиозного здания», — отмечается в сообщении.

В ассоциации резко раскритиковали действия неизвестных, «движимых ненавистью», а глава коммуны Тома Шазаль выразил надежду на скорую поимку вандалов, пишет ОСН.

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