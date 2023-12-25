Протестующие в Белграде выдвинули требование

Сторонники оппозиционной коалиции «Сербия против насилия», протестующие против результатов выборов 17 декабря, завершили демонстрацию у управления полиции Белграда. Об этом сообщает РИА Новости.

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Участники акции призвали отправиться к полицейскому управлению в другой части сербской столицы, чтобы выдвинуть требование об освобождении задержанных накануне участников митинга. Колонна прошла несколько кварталов по центру города до улицы 29 ноября, где находится управление полиции.

Организаторы заявили, что не получили информации, где находится каждый из задержанных, после чего разошлись. Адвокаты оппозиционного движения составят и направят в МВД соответствующие запросы.

Протесты в Сербии начались из-за итогов внеочередных выборов в парламент, на которых победила коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться». Набравшая более 23 процентов голосов оппозиция обвинила власти в фальсификации выборов. Вечером 24 декабря представители оппозиции блокировали здание Скупщины, потребовав отмены итогов выборов.