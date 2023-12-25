Неизвестные повесили тушу кабана на ворота французской мечети
Неизвестные злоумышленники повесили кабанью тушу и голову на ворота французской мечети в коммуне Винье-сюр-Сен, расположенной недалеко от Парижа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien.
Отмечается, что культурная ассоциация мусульман коммуны уже обратилась по этому поводу в полицию. При этом неизвестные попали на камеру видеонаблюдения — накануне ночью к мечети подъехал автомобиль, из которого вышло несколько неизвестных. Они повесили голову и тушу животного на ворота церкви, после чего скрылись в неизвестном направлении.
«Утром 24 декабря охранник мечети на улице Галилея обнаружил мрачную находку во время обхода. Голова и часть туши кабана были подвешены на коле ворот в задней части религиозного здания», — сообщает источник.
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