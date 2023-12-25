Лукашенко высказался о дальнейшем членстве Армении в ЕАЭС

Глава Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что Армения сохранит свое членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом пишет «Интерфакс».

Саммит ЕАЭС прошел в Санкт-Петербурге в понедельник, 25 декабря. На него прибыли делегации Белоруссии, Казахстана, Армении и ряда других стран.

«Если Армения хочет умереть экономически, то мы ее можем потерять. Но я не думаю, что армяне глупые люди. Это ж умные люди», — подчеркнул Лукашенко.

Таким образом, отметил глава Белоруссии, Ереван из ЕАЭС «никуда не денется».

Лукашенко пояснил, что скептически воспринимает высказывания лидеров западных стран о помощи Армении. Он добавил, что Франции следует разобраться со своими внутренними проблемами перед тем, как лезть на Кавказ.