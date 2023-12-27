Умер один из основателей шиитского движения "Хезболла" – СМИ

Один из основателей ливанского движения и ее лидер на нескольких должностях "Хезболлах" Мухаммад Хасан Яги скончался на 66-м году жизни. Об этом заявил местный портал El-Nashra. Уточняется, что он умер в результате долгой борьбы с тяжелой болезнью. При этом в сообщении сказано, что похороны пройдут 28 декабря в городе Баальбек. В связи с этим ливанское шиитское движение призвало посетить траурную церемонию. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег руководство "Хезболлах" от развязывания полномасштабных боевых действий против еврейского государства. Как заявил Нетаньяху, эскалация конфликта со стороны "Хезболлах" стала бы для организации "ошибкой всей жизни." После сообщалось, что армия обороны Израиля ликвидировала более 60 членов ливанского движения "Хезболлах" с начала боев в секторе Газа. Представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что для ливанского движения такое количество является довольно большой потерей.