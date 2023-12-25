Экс-агент ЦРУ побывал в Москве и назвал Россию ведущей державой

Вы приезжаете в Москву и видите, что там все современное и красивое. <…> На улицах чистота <...> Это не шутки, когда я говорю, что США постепенно превращаются в Советский Союз на его последней стадии, а Россия становится ведущей державой, какой сам Вашингтон был еще в 50-х, потому что они преуспевают по всем показателям, — заявил Джонсон.