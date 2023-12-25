Лукашенко назвал Борреля дурным человеком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал заявление главы ЕС Жозепа Борреля о планах России напасть на НАТО «дурью», а самого политика «дурным человеком». Его слова приводит «БелТА».
Лукашенко указал, что в настоящее время активно «разгоняется тема» заявления Борреля о том, что «после Украины Россия собирается напасть на НАТО».
«Это дурь. Это человек дурной просто. Он к политике не имеет никакого отношения. Если бы он умный был, он бы подумал так, по-хозяйски: нам с Россией дай бог с этими проблемами разобраться. Мы что, на эти проблемы наслаивать будем новые? Любой человек так бы подумал», — считает президент Белоруссии.
По словам Лукашенко, ни Москва, ни Минск не стремятся воевать и им не до новых конфликтов. При этом он считает, что в 2024 году есть шанс продвинуться в вопросе урегулирования на Украине.