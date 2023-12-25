Лукашенко назвал "дурью" слова Борреля о "затяжном конфликте" с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что России и Белоруссии не до нового конфликта с НАТО.

"Это дурь! Это человек дурной просто, понимаете, он дурак! Он к политике не имеет отношения! Если бы он умный был, он бы подумал, так, по-хозяйски", - прокомментировал белорусский лидер слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости подготовки к "затяжному конфликту" с Россией.

По словам Александра Лукашенко, ни россияне, ни белорусы воевать не стремятся.

"Нам что, до войны сегодня новой? Нам с этой надо разобраться. Тем более сейчас, когда ситуация складывается благоприятно, и не только для нас, но и для них, чтобы не потерять Украину", - резюмировал белорусский президент.

Касаясь положения на Украине, президент не исключил, что в наступающем году там существует шанс продвинуться в вопросе урегулирования конфликта. "Будем с ними как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах", - убежден Лукашенко.

Отвечая на уточняющий вопрос, о каких решениях идет речь, военных или политических, он сказал, что в последнее время и "до политиков дошло. Военные поддавливают. Давление очень сильное уже". Кстати, многие на пресс-конференции Зеленского заметили, что и он начинает понимать, добавил президент.

Поинтересовались репортеры и ситуацией на западных границах республики. "Из Польши не давят?" - утонили они. "Ничего страшного. Я же старый пограничник. Как же могу не обеспечить безопасность на рубежах", - заверил журналистов глава государства.

Среди актуальных тем, прозвучавших во время блиц-интервью, президенту был задан вопрос и относительно поставки в Беларусь российского ядерного оружия.