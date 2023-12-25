Журналисты, снимавшие прибытие лидеров на заседание Высшего Евразийского экономического совета, увидели, что глава белорусского государства вышел из автомобиля в пальто нараспашку и без шапки. Вслед Лукашенко посыпались вопросы, как ему петербургская погода. В городе было около минус трех градусов, но из-за высокой влажности и ветра ощущался серьезный холод.