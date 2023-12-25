Лукашенко: Зеленский «начал понимать» необходимость переговоров с РФ

Такое заявление Лукашенко сделал во время общения с журналистами. По его словам, украинские политики начинают понимать, что им необходимо сесть за стол переговоров с Россией. По его мнению, в 2024 году на Киев можно оказать определённое влияние, которые подтолкнет Украину к переговорам.