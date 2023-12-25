Лукашенко: Зеленский «начал понимать» необходимость переговоров с РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский «начал понимать» необходимость начать мирные переговоры с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Лукашенко сделал во время общения с журналистами. По его словам, украинские политики начинают понимать, что им необходимо сесть за стол переговоров с Россией. По его мнению, в 2024 году на Киев можно оказать определённое влияние, которые подтолкнет Украину к переговорам.
«Думаю, что самый шанс будем с ними как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах», — заявил он.
При этом белорусский президент считает, что переговоры ещё не начались из-за давления военных Украины.
«Военные поддавливают всегда, военные видят, что происходит. Давление очень сильное. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать», — добавил Лукашенко.
Ранее в США назвали причину отказа Зеленского от переговоров с Россией.