Лукашенко назвал Борреля дураком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал дураком главу евродипломатии Жозепа Борреля, который призывал не допустить победы России. Его цитирует РИА Новости.
«Это дурь! Это человек дурной просто, понимаете, он дурак! Он к политике не имеет отношения! Если бы он умный был, он бы подумал так по-хозяйски. Нам с Россией дай бог с этими проблемами разобраться, так мы что же на эти проблемы будем наслаивать новые? Любой человек так бы подумал», — сказал он.
Лукашенко подчеркнул, что Россия и Белорусия не стремятся воевать. По его словам, надо разобраться с конфликтом на Украине.
Ранее Боррель заявил, что Европейскому союзу (ЕС) нужно изменить курс на мобилизацию всех возможностей, иначе Москва сможет победить в конфликте с Киевом. Он также называл Россию великой державой, несущей угрозу не только Украине, но и всей Европе. Как утверждал глава евродипломатии, Москва не останется удовлетворенной «ограниченной территориальной победой».