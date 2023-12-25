В Грузии представили план по вступлению в ЕС

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили представил план действий правительства страны по реализации рекомендаций Европейского союза (ЕС). Lenta.ru
«Грузия в целом соответствует внешней политике Евросоюза, хотя есть чувствительные вопросы, которые, если смотреть через призму нашей внешней политики, содержат риски для территориальной целостности и суверенитета нашей страны», — сказал Дарчиашвили. Газета.Ru
Ранее в правящей партии Грузии заявили, то республика станет членом ЕС раньше Молдавии и Украины. ТАСС