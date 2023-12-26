"НТВ": мэр колумбийского города из Саратова Краснов пообещал вернуться в РФ

Мэр колумбийского города Тунха Михаил Краснов родом из Саратова пообещал вернуться в РФ. Об этом сообщило "НТВ". Мужчина переехал в Колумбию в 2008 году. С собой у него почти не было вещей. Переезд он осуществил по программе обмена Берлинского университета имени Гумбольдта. Мужчина получил четыре магистерских степени в разных областях, а также докторскую диссертацию по экономической социологии и демографии. Именно на своих академических достижениях мужчина и построил свою избирательную кампанию. Несмотря на то, что мужчина заявлял о планах баллотироваться в президенты Колумбии, он признался, что, задумываясь о родине, он впадает в тоску. "Я вернусь в Саратов. Не знаю [когда], но я вернусь", — подчеркнул он. Журналистов из России, приехавших к нему с интервью, он попросил купить ему отечественные продукты, по которым он скучает - сало, колбасу и черный хлеб. 30 октября уроженец Саратова Михаил Краснов стал мэром города Тунха в Колумбии.