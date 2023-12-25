В НАТО похвалили Армению за «дистанцирование» от России

Специальный представитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина заявил, что Североатлантический альянс одобряет шаги Армении по отдалению от России. Газета.Ru

Коломина прокомментировал урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и отметил, что одобряет дистанцирование Армении от России. «Они требуют большего сотрудничества, они требуют большего политического диалога и увеличения представительства НАТО в наших отношениях. Мы приветствуем решения наших партнеров, которые идут на пользу стабильности региона», — заявил он. Lenta.ru