Еще до выборов обстановка в Сербии накалялась различными сторонами и их союзниками, что неизбежно должно было закончиться определенным эмоциональным "взрывом". И то, что мы сейчас наблюдаем в стране, — это не то, чтобы массовый всплеск протестов, это достаточно ограниченный, разогретый и отчасти срежиссированный всплеск. И, с одной стороны, все эти эмоции по большому счету ни к чему радикальному привести не должны, с другой стороны, они показывают температуру политической перегретости. Они не говорят о том, что все сербское общество не согласно с результатами выборов. Это просто эмоциональная перегретость, а также раздраженность из-за того, что не произошло "чуда", которого ждали. Каждая из сторон хотела своего "чуда", и в данном случае те, кто проиграл, своего "чуда" не получили. Согласно расчетам, его и не должно было произойти, однако агитаторы и провокаторы создавали ощущение во внутренней среде сторонников [оппозиции], что их большинство.

Дмитрий Леви Доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), политолог