Политолог допустил скорое затухание протестов в Сербии
Политолог Дмитрий Леви в Разговоре с Рамблером прокомментировал ситуацию в Сербии, где несколько дней продолжаются протесты сторонников оппозиции из-за досрочных парламентских выборов, и высказался о причинах этих событий.
Напомним, вечером 24 декабря сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, устроили беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда. Силовики разогнали митингующих и выставили оцепление.
Еще до выборов обстановка в Сербии накалялась различными сторонами и их союзниками, что неизбежно должно было закончиться определенным эмоциональным "взрывом". И то, что мы сейчас наблюдаем в стране, — это не то, чтобы массовый всплеск протестов, это достаточно ограниченный, разогретый и отчасти срежиссированный всплеск. И, с одной стороны, все эти эмоции по большому счету ни к чему радикальному привести не должны, с другой стороны, они показывают температуру политической перегретости. Они не говорят о том, что все сербское общество не согласно с результатами выборов. Это просто эмоциональная перегретость, а также раздраженность из-за того, что не произошло "чуда", которого ждали. Каждая из сторон хотела своего "чуда", и в данном случае те, кто проиграл, своего "чуда" не получили. Согласно расчетам, его и не должно было произойти, однако агитаторы и провокаторы создавали ощущение во внутренней среде сторонников [оппозиции], что их большинство.Дмитрий Леви Доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), политолог
Вместе с тем эксперт высказался о влиянии "третьих сил" на политические процессы в Сербии.
"Во всех странах все стороны, заинтересованные в развитии политического ландшафта, пытаются перетягивать одеяло на себя, поощрять и подпитывать своих сторонников. Поэтому, безусловно, тут можно говорить о влиянии США, Европейского союза. Полагаю, что с другой стороны присутствуют и другие силы. Но тут справедлив вопрос о том, насколько радикальное влияние оказывают эти силы, насколько они способны на чем-то настоять. Думаю, что преувеличивать ресурс Запада здесь было бы не совсем корректно. Если анализировать спокойно, то можно сказать, что соответствующее влияние есть, что [Запад] подталкивает стороны к размежеванию и способствует определенной радикализации, но такое влияние составляет лишь 5-10 процентов от всего того, что происходит. Главные движущие силы все-таки "варятся" внутри страны", — отметил политолог.
Леви также ответил на вопрос касательно влияния косовского вопроса на начало протестов в Сербии.
"На протесты никогда не выходит однородная масса, это всегда группы людей - представители разных политических течений, поэтому среди вышедших на протесты в Сербии есть и те, для кого вопрос Косово - это больная тема. Получается, на эту болевую точку эффективно надавили. При этом [на протестах] есть и те, кто в большей степени реагирует на экономическую неразбериху, есть и те, кого на улицы вывели их политические чаяния и ожидания... Есть результаты социологических исследований где-то полугодовалой давности, согласно которым вопрос Косово актуален и важен не менее, чем для трети населения Сербии. Все это люди, политически мотивированные косовским вопросом", — отметил собеседник.
Протесты в Сербии развиваются по "сценарию вспышки", отметил эксперт, выразив мнение, что они вскоре утихнут.
"Это тот "нарыв", который вскоре уйдет. Все будет резко затухать. В Сербии нет политических лидеров, которые будут в состоянии подогревать и поддерживать протест. Сами протестующие сейчас находятся в легком шоке от того, что у них получилось. Они сами не ожидали подобного развития событий. Да и в принципе сербское общество не очень готово к взрывоподобному развитию политических событий. Поэтому, думаю, вскоре произойдет плавное затухание протестов с горьким послевкусием", — заключил специалист.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что протесты в Сербии являются исключительным делом страны и ее руководство способно предпринять необходимые меры. Он отметил, что Россия не будет вмешиваться в конфликт.