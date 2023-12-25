Президент Сербии Александр Вучич в скором времени может предать огласке конкретные данные о том, кто, как и в каких объемах финансировал протесты в Белграде, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. ТК "Звезда"

"У него (Вучича - прим. ТАСС) есть конкретные данные. В ближайшее время, я не исключаю, что эти данные будут преданы огласке, и станет известно, как, в каких объемах и кто [финансировал протесты]. Но то, что это делается, и нездоровая активность Запада вокруг выборов - накануне выборов, во время самих выборов и сейчас - она очевидна, даже, как говорится, невооруженным глазом видна", - отметил дипломат. ТАСС