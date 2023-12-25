В центре Белграда началась новая акция протеста

Представители оппозиции, несогласные с результатами парламентских выборов, заблокировали улицу перед зданием Министерства госуправления и местного самоуправления в Белграде. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, несколько сотен протестующих собрались со свистками и дудками на улице Бирчанинова в центре столицы и остановили движение. В их руках плакаты с лозунгами об «избирательной краже» и с символикой движения «Борьба».

Участники акции потребовали от властей обнародовать списки избирателей на прошедших парламентских и муниципальных выборах.

Студенческая организация «Борьба», которая поддерживает оппозиционную коалицию «Сербия против насилия», также заявила о намерении блокировать вход в здание Министерства госуправления и местного самоуправления в Белграде до 18:00 по местному времени (20:00 мск), сообщает ТАСС.

В свою очередь начальник управления полиции Сербии Ивица Ивкович ранее предупредил, что правоохранители не позволят протестующим блокировать работу госучреждений, а также мостов и улиц города.

Протесты в Сербии начались после победы правящей коалиции на парламентских выборах 17 декабря. Лидеры оппозиционного блока «Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич 18 декабря потребовали аннулирование результатов голосования, объявили голодовку и начали массовые акции протеста с участием своих сторонников.