В Верховной Раде предупредили о вероятных ограничениях для беженцев

Уехавших за границу украинцев, которые не встанут на воинский учет, могут лишить права на консульские и банковские услуги. Об этом со ссылкой на члена оборонного комитета Рады Вадима Ивченко пишет РИА Новости.

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По словам парламентария, украинским беженцам, отказавшимся от постановки на воинский учет, грозит ряд ограничений.

«Не будут предоставляться консульские услуги, то есть если просроченный паспорт, никто новый не предоставит. Не будут оказывать консульские услуги в виде доверенности, потому что многие делают доверенности на суды в Украине, чтобы либо продать имущество, либо как-нибудь подарить и тому подобное», — пояснил он.

При этом уклонистам могут быть заблокированы и банковские карты, отметил Вадим Ивченко.

Ранее Верховная рада Украины в очередной раз продлила военное положение и всеобщую мобилизацию. А Владимир Зеленский заявил, что украинские военные предложили ему мобилизовать еще 450-500 тысяч человек. Однако он пока не считает подобный шаг необходимым.