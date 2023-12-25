На Вантовом мосту в Риге образовались огромные трещины. О том, что он треснул, сообщает портал LSM.

Трещины появились на асфальте тротуарной части моста, превратив дорогу по нему в американские горки. Жителей города испугало состояние конструкции — они усомнились, что передвигаться по ней безопасно.

В Рижской думе пешеходов призвали не бояться трещин на Вантовом мосту. По словам представителя администрации европейского города Яниса Вайводса, они образовались из-за колебаний температуры около нуля градусов, которые приводили к постоянному подмерзанию и отмерзанию асфальта. Бугры на тротуаре возникли из-за того, что в трещины проникала скопившаяся влага.

Вайводс сообщил, что недавно проводилась инспекция моста, по результатам которой специалисты пришли к выводу, что тротуар способен выдержать обычную нагрузку, однако массовые мероприятия там проводить не стоит.

«На данный момент нет необходимости проводить настоящие ремонтные работы, они [трещины] никоим образом не угрожают безопасности моста», — заявил он.

Что касается ремонта тротуара, то его могут провести весной 2024 года, однако более крупные работы планируются не раньше, чем в 2025 году. Реконструкция будет включать в себя удаление верхнего слоя асфальта и заливку нового покрытия. Чиновник Рижской думы отметил, что разработка проекта по ремонту Вантового моста находится на финальной стадии и в начале предстоящего года власти объявят о закупках в рамках его реализации.