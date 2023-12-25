Лукашенко прибыл в Петербург

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ). Lenta.ru
В повестке саммита более двух десятков вопросов, которые в том числе касаются ключевых направлений дальнейшего развития интеграционных процессов в ЕАЭС, международной деятельности, макроэкономической политики, работы по устранению барьеров, сокращению изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза. Российская газета
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Петербург на заседание Высшего евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ. RT на русском