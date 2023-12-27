В США оценили эффективность российской разведки

Эффективность российской разведки выросла после начала специальной военной операции (СВО) 24 февраля прошлого года. Об этом пишет Foreign Affairs (FA).

«Российская сеть внешней разведки, похоже, вернулась с удвоенной силой», — говорится в материале.

Отмечается, что разведка РФ становится все более изобретательной, «все больше полагаясь на иностранных граждан».

Кроме того, издание отмечает, что российская разведка усилила свои возможности по противодействию украинским операциям на российской территории.

14 декабря директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что коллективный Запад постепенно теряет свою гегемонию в мире, из-за чего ведет себя словно раненый зверь и мечется в ярости. При этом во время мероприятия Нарышкин обратил внимание на трансформацию системы международных отношений и формирование многополярного мира.