Секретарь Совбеза Белоруссии заявил о гибридной войне против страны

«Экстремизм и терроризм также подняли голову и также в разных уголках мира развязывают войны и конфликты. Сегодня во многом против нашей страны развязана гибридная война, также пытаются экстремисты, террористы дестабилизировать обстановку на территории нашей страны, перечеркнуть нашу историческую память, фальсифицировать события Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, но нашу память не перечеркнуть», — сказал глава белорусского Совбеза.