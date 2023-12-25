Во Франции разрешили вылет самолета после сообщений о рабах на борту

Самолет из ОАЭ с 300 индийцами на борту, который задержали во французском аэропорту Шалон-Ватри, получил разрешение на вылет сегодня, 25 декабря. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

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Напомним, что бригада жандармерии воздушного транспорта Франции задержала вылет самолета, прибывшего из ОАЭ в четверг, 21 декабря. Борт должен был совершить техническую посадку перед вылетом в Никарагуа, однако неизвестные сообщили властям, что некоторые из пассажиров могут быть «современными рабами» — людьми, которых продали в рабство из-за долгов и иных проблем.

«Пассажиры из Индии, которые уже более трех дней содержатся в аэропорту Марны из-за подозрений в торговле людьми, должны вылететь в понедельник утром в Индию», — заявила радиостанция.

Вылет состоялся сегодня в 12:00 мск. Результаты проверки правоохранителей по факту сообщений в публикации не уточняются.