Ди Каприо поздравил Казахстан с успешным восстановлением популяции сайгаков

Американский актер Леонардо Ди Каприо обратился к правительству Казахстана, поздравив с успешным восстановлением популяции сайгаков на территории страны. Соответствующий пост артист опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Как отметил обладатель премии "Оскар", в 2005 году в дикой природе насчитывалось всего 48 тыс. сайгаков. При этом сейчас их количество составляет около 1,9 млн особей, подчеркнул он. В связи с этим составители Красной книги изменили статус сайгаков на "близкие к уязвимому положению". До этого упомянутые животные считались видом, "находящимся под угрозой исчезновения". "Поздравляю правительство Казахстана, которое вложило много ресурсов в борьбу с браконьерством, обеспечение соблюдения законов и создание новых охраняемых территорий", — написал Ди Каприо. Он добавил, что в процессе восстановления популяции сайгаков власти республики активно сотрудничали с природоохранными организациями и профильными университетами. По словам актера, принятые Астаной меры являются ярким примером успешной охраны дикой природы путем совместных усилий.