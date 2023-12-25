Около половины немцев считают, что коалиция Шольца не доработает до конца срока

Около половины немцев считают, что правящая коалиция "Светофор" во главе с Олафом Шольцем не доработает до конца срока, который истекает осенью 2025 года. Это следует из данных опроса YouGov. Исходя из статистических данных, 27% граждан ФРГ полагают, что правящая коалиция прекратит свое существование в 2024 году. Еще 21% считают, что действующее правительство доработает до 2025 года, однако все равно будет распущено раньше времени. 34% участников опроса выказали точку зрения, что правительство Олафа Шольца сохранится до следующих выборов. До этого сообщалось, что рейтинг правящей коалиции Германии продолжает падать. Согласно результатам опроса, рейтинг коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и Свободная демократическая партия, за неделю сократился на 1%. Сейчас за эти три партии проголосовали 34% избирателей. Отмечается, что 74% респондентов считают, что канцлер Германии Олаф Шольц плохо справляется со своими обязанностями.