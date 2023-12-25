МИД Ирана: США признают, что уже не могут навязать всему миру желаемый порядок

"Если бы американцы повели себя как в прошлые годы, они смогли бы навязать свой порядок при помощи силы. Однако в нынешних условиях они признают, что подход установления миропорядка в одностороннем варианте приходит в упадок. При условии наличия нескольких акторов на международной арене они не в состоянии навязать всем свои собственные интересы", - считает Багери Кани.