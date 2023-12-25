Российский посол рассказал о темах беседы с президентом Сербии

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил, что на его встрече с сербским лидером Александаром Вучичем 25 декабря обсуждались текущие протесты в Белграде и перспективы развития российско-сербских отношений. ТАСС

По словам дипломата, прошедшие накануне в Белграде протесты получили поддержку извне, их участники намеревались ослабить власть Вучича после выборов, доказательства этому неопровержимы. Газета.Ru