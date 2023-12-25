Ди Каприо поздравил Казахстан

Американский актер Леонардо Ди Каприо поздравил власти Казахстана с успешным восстановлением популяции сайгаков. Он обратился к правительству страны в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ди Каприо напомнил, что в 2005 году численность сайгаков составляла 48 тысяч особей, в то время как сейчас их количество в дикой природе увеличилось до 1,9 миллиона. В Красной книге эти животные теперь значатся в категории «близкие к уязвимому положению» вместо «находящиеся под угрозой исчезновения».