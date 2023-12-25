Президент Аргентины Хавьер Милей поздравил аргентинцев с праздником, пожелав им не стать коммунистами. Свое поздравление он опубликовал в соцсети X, сопроводив его фото с битой в руках.

«С праздником, и будьте осторожны, чтобы не стать коммунистом», — написал аргентинский лидер.

На фото, иллюстрирующем поздравление, политик стоит с мрачным видом и держит в руках биту.

В ходе своей предвыборной кампании Милей обещал ликвидировать Центральный банк страны и заменить национальную валюту на доллар США. Политик заявлял, что стоимость песо упала ниже приемлемых значений, а ЦБ Аргентины следует «взорвать». Кроме того, он критиковал идею глобального потепления, выступал за запрет абортов и легализацию торговли человеческими органами.