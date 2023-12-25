Президент Аргентины опубликовал поздравление с Рождеством с битой в руках
Президент Аргентины Хавьер Милей поздравил аргентинцев с праздником, пожелав им не стать коммунистами. Свое поздравление он опубликовал в соцсети X, сопроводив его фото с битой в руках.
«С праздником, и будьте осторожны, чтобы не стать коммунистом», — написал аргентинский лидер.
На фото, иллюстрирующем поздравление, политик стоит с мрачным видом и держит в руках биту.
В ходе своей предвыборной кампании Милей обещал ликвидировать Центральный банк страны и заменить национальную валюту на доллар США. Политик заявлял, что стоимость песо упала ниже приемлемых значений, а ЦБ Аргентины следует «взорвать». Кроме того, он критиковал идею глобального потепления, выступал за запрет абортов и легализацию торговли человеческими органами.
21 декабря новый глава государства подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики. Среди вводимых мер — приватизация, либерализация экспорта, отказ от регулирования цен. Предполагается, что реализация реформ позволит стране обрести «свободу».