Политика Молдавии по евроинтеграции страны может лишить государство суверенитета. Об этом говорится в заявлении молдавской оппозиционной партии «Возрождение», размещенном в Telegram-канале партии.

«Нам не нужна европейская интеграция цена, которой суверенитет, высокие тарифы, бедность, деградация и разрыв отношений с стратегическими и историческими партнерами», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что президент страны Майя Санду «узурпировала» не только власть в Молдавии, но и идею европейской интеграции.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении инициировать в 2024 году всенародный референдум по вопросу евроинтеграции республики.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.