Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Очередной коррупционный скандал в Минобороны Украины

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В результате совместной проверки Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры выявлена попытка закупить артиллерийские снаряды по завышенным ценам. В итоге один чиновник был арестован, а остальные фигуранты дела сняты с должностей, сообщило со ссылкой на заявление Минобороны американское агентство Bloomberg.

Издание напомнило, что недавно назначенный министр обороны страны Рустем Умеров пообещал искоренить коррупцию в военной сфере. Однако, несмотря на предписание вновь созданного агентства военных закупок пересмотреть контракт на поставку снарядов, их оплата «была произведена в соответствии с предыдущим договором», что привело к переплате в 1,5 миллиарда гривен (40 миллионов долларов).

США заблокировали космическое сотрудничество с Китаем

Вашингтон заблокировал возможность получения НАСА лунного грунта, привезенного китайской космической миссией «Чанъэ-5», несмотря на готовность Китая поделиться его образцами с заинтересованными в этом международными научными учреждениями. Об этом пишет China Daily.

Представитель Китайского национального космического управления (CNSA) обратил внимание на то, что американские коллеги из НАСА в научной деятельности сталкиваются с уникальным препятствием, установленным их собственным правительством. Речь идет о «поправке Вольфа», которая запрещает финансируемые НАСА исследования в рамках прямого двустороннего сотрудничества с Китаем без одобрения ФБР и Конгресса. «Пекин, со своей стороны, неоднократно предпринимал попытки поддерживать межведомственные взаимоотношения», - констатировал представитель CNSA.

«Прогрессист» Дональд Туск подчиняет польские СМИ

Жесткие действия считающееся прогрессивным и либеральным нового главы правительства Польши Дональда Туска по приведению общественного вещания в соответствие с принципами «беспристрастности и доверия» вызывают ряд вопросов. Они также ставят под сомнение независимость польских журналистов, пишет французское издание Causeur.

В статье отмечается, что после прихода к власти Туск уволил всех руководителей государственных СМИ, а зрители государственного круглосуточного новостного канала TVP Info оказались перед черным экраном, так как вещание было прервано. «Существует реальный риск того, что польское общественное вещание навсегда останется под контролем властей и будет продолжать представлять предвзятую информацию», - констатировали французские журналисты.

США не готовы к соперничеству с Россией в Арктике

Скудность доступных в Арктике средств и инфраструктуры мешает США соперничать с Россией в регионе на равных и «отстаивать свои важнейшие интересы». К такому выводу пришло американское издание The National Interest.

Среди интересов США в регионе - обеспечить безопасность, в том числе и для европейских союзников, имеющих общие границы с Россией. Также в этом районе добывается примерно половина морепродуктов страны, и необходимые ресурсы, включая нефть. Однако для реализации этих целей США необходимо наращивать как военное, так и гражданское присутствие в Заполярье, «инвестируя в дополнительные платформы и инфраструктуру, приспособленные для суровых условий», говорится в статье.

Россия успешно сопротивляется санкциям

Россия развивает производство, оставаясь крупнейшим игроком на мировом рынке продовольствия, и успешно преодолевает беспрецедентное количество санкций, наложенных на нее Западом. В этом убедился колумнист турецкого издания Aydınlık Дженк Оздемир, побывавший в стране в рамках пресс-тура.

По его словам, иностранные журналисты находились в России с 11 по 16 декабря и посетили Москву, Санкт-Петербург и Новороссийск. Им удалось ознакомиться с масштабным производством российской сельхозтехники, а также посетить предприятие, выпускающее оборудование для фармацевтической, химической и пищевой промышленности. Журналистам также продемонстрировали Новороссийский комбинат хлебопродуктов в Новороссийске, где на площади 14,5 гектара может храниться 720 тысяч тонн зерна.