Убит автор расследования о вилле Зеленского в Египте

В Египте убит репортер, расследовавший покупку семьей президента Украины Владимира Зеленского роскошной виллы за пять миллионов долларов, пишет Clear Story News.

В сообщении говорится, что египетский журналист Мохаммед Аль-Алави был обнаружен мертвым недалеко от дороги в Хургаде. Утверждается, что на его теле нашли многочисленные ссадины, синяки и переломы, а смерть наступила в результате тяжелой черепно-мозговой травмы.

По словам источника из полицейского управления Хургады, Аль-Алави, вероятно, был жестоко избит группой нападавших.

Аль-Алави являлся автором расследования о покупке дорогой недвижимости, которая была оформлена на тещу президента Украины Ольгу Кияшко. В этой сделке многие увидели коррупционные мотивы.